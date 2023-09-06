18亿洗黑钱案过堂 苏海金被加控洗黑钱 苏宝林被指伪造文件

18亿洗黑钱案星期三（9月6日）早上过堂，在被捕当天受伤入院的苏海金被加控一项洗黑钱控状，指他持有相信是从非法远程赌博活动所得的约400万元资产。苏宝林则被指与案发时是花旗银行职员的男子串通伪造文件。

控方指出，两名被告苏海金（40岁）与苏宝林（41岁）疑似在金钱上有密切来往，而且涉及巨大金额的资产，包括苏海金名下有两套位于美芝路的房地产，其实是由苏宝林在2021年付款购买的。

苏海金目前面对拒捕和洗黑钱两项控状。苏宝林则面对两项伪造文件的控状，在控方修订后的控状中，苏宝林被指与一名叫王启明的男子串谋伪造文件欺骗银行；庭上揭露，王启明在案发时是花旗银行的雇员，目前人在新加坡和保释在外。

另外，控方指出，另一名被告王宝森（31岁）与一名涉案人士“Y”是亲戚关系，两人是堂兄弟或表兄弟。“Y”目前在潜逃中，并且有超过1亿元的资产被起获；新加坡警方正寻求外国执法单位提供情报，了解“Y”在海外的下落与活动。

在长达三小时的过堂聆讯上，除了苏海金，控方陆续为其余九名被告申请还押候审，并且为各别被告提呈一份来自查案人员的宣誓书，以说明有必要不批准所有被告保释，这些理由包括被告有潜逃、串谋和毁坏证据的风险。

这次的申请与过去三周的还押申请不一样。之前，控方是援引刑事诉讼法，申请将所有被告继续还押中央警署协助查案工作，每次申请的还押期限不可超过八天；这一次，若法庭批准控方的申请，九名被告将改为还押监狱候审，即在案件审理期间不准保释。

由于大多数辩方律师表示须要时间，针对查案人员宣誓书做出回应，他们要求展期审理控方所提的无保释申请，获得法庭批准，将案件展期至9月14日，或10月18日。

王宝森与苏宝林的代表律师已对无保释申请进行陈词，国家法院法官将在星期三下午3时做出裁决。

除了苏海金、苏宝林、王宝森，本案的其他被告是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。其中，张瑞金和林宝英为同居情侣关系。