环境局：第一型骨痛热症病例过去两个月飙升

本地第一型骨痛热症病毒过去两个月显著增加，取代之前占主导地位的第三型骨痛热症病毒。当局指出这可能在几个月后造成病例激增，因此呼吁公众通过使用杀虫剂、驱虫药和穿长袖上衣和长裤，预防被蚊子叮咬。

国家环境局是在星期三（9月6日）发文告说，第一型骨痛热症病毒（DENV-1）的病例数量几乎是第三型骨痛热症病毒（DENV-3）的三倍，之前不太流行的骨痛热症病毒血清型比例的上升令人担忧。

环境局因此呼吁公众立即采取行动，避免骨痛热症病例激增。除了移除任何静止的水之外，当局也呼吁公众应该进行“S-A-W”的防护措施避免被蚊子叮咬，这就包括在屋内昏暗的角落使用杀虫剂、定期使用驱蚊液，以及身着长袖上衣及长裤。

已经感染或是疑似感染的人，也应该通过使用驱虫液和其他”S-A-W”防护措施，避免蚊子继续叮咬，进而将骨痛热症病毒传播给其他蚊子或患者其他的邻居。

截至2023年9月5日，本地今年已经通报超过6200起骨痛热症病例。目前有48个活跃的骨痛热症高风险区，其中13个有超过10起病例。大巴窑持续是最大黑区，科学园通道（Science Park Drive)和伦多环道（Lentor Loop）则个别出现传播率快的黑区。

环境局表示将继续与市镇理事会和跨机构骨痛热症防治小组的伙伴合作，遏制黑区内的病毒传播，包括通过良好的环境管理消除害虫，以及检测和清除蚊子滋生的温床。环境局也已密切和基层领袖、社区伙伴和义工合作展开超过380次宣传活动，教导居民如何避免蚊子繁殖，以及保护自身和家人。