伪造5500万元虚假交易 三人涉“失联贸易商骗局”被控

被指以空壳公司为幌子，伪造高达5500万元的虚假交易，企图用来索取消费税回扣，涉案三人被控上庭。

新加坡警察部队与国内税务局星期三（9月6日）发出联合文告说，商业事务局与国内税务局对这起“失联贸易商骗局”（Missing Trader Fraud）展开调查，并于星期三提控涉案的陈端盛（46岁）和杨顺德（41岁），另一名涉案的谢福全（56岁）则被指违反董事职责，已在8月24日被控上庭。这是自2021年8月以来，本地第二起涉及“失联贸易商骗局”被提控的案件。

文告显示，在本地注册的M_Solution贸易有限公司（MST）在2015年9月至12月间，“出售”价值约5500万元的电子产品和软件给多家公司，包括Crescendo Hardware贸易有限公司。

然而，MST其实是一家空壳公司，没有任何生意来往，陈端盛和杨顺德被指合谋伪造发票和订货单，营造虚假的MST交易假象，用来申请消费税回扣，因此各被控抵触公司法和伪造文件的控状。

其中，陈端盛也被指在知晓MST银行户头内的500万元是犯罪所得的情况下，依旧将这笔钱转移到香港的户头，他因涉及洗黑钱而面对多一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪状。

至于杨顺德，他被指在2015年10月至2016年4月，伪造Crescendo Hardware贸易有限公司发出的发票，因此面对额外一项抵触公司法和一项伪造文件的控状。

谢福全则被指身为MST的董事，却没有履行董事职务，让公司被利用做出假交易申请回扣而触法。文告没提及，当局是否已发出消费税回扣。

按条例，在我国买卖的物品大多数必须缴付消费税，但货物一旦出口，公司一般上可获得全额的消费税回扣。“失联贸易商骗局”是一种犯罪伎俩，通过操纵多家公司组成供应链，让本该提交消费税的上游公司“失联”逃税，然后通过下游的出口公司骗取消费税回扣。（人名译音）