王乙康：即使建地热能发电厂 三巴旺温泉不会消失

卫生部长王乙康说，尽管能源市场管理局正探讨如何在三巴旺利用地热能，三巴旺温泉公园并不会因此消失。

王乙康也是三巴旺集选区议员。他星期三（9月6日）在脸书贴文说，有居民看到媒体报道，指能源局探讨在三巴旺利用地热能的方式，包括建设地热能发电厂，询问他这是否意味着三巴旺温泉公园将就此消失。

他说：“答案是否定的。”

王乙康说，为了再次确认，他已向能源局了解计划，并指出以下三点：

一、能源局正在研究可行性，其结果可能是正面或负面的；

二、即使可行且具成本效益，发电厂也可以建在不同地点，未必建在温泉那里；

三、地热能发电厂将采用“闭环”（closed loop）系统，也就是把水输送到地下深处加热，再用热水发电，因此不必排掉现有的温泉水。

他告诉居民：“换句话说，继续享受三巴旺温泉——希望能长久地享受下去！”

能源局9月4日启动提案征集，要在新加坡范围内开展非侵入性物理研究，以评估本地深层地热能的潜力，探索深度可达10公里，目标是用于发电。

此前，当局已在本地北部和东部进行过局部的探索研究，并根据地表温度测量，确定这些地区具有地热潜力。