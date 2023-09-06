蚬壳高管：新加坡不受天然气项目开发商危险行为的影响

正值天然气价格持续动荡，能源公司蚬壳的一名高管警告，开发商不遵守长期合约的非常危险行为，将威胁行业发展，使到某些国家容易受影响，但这不影响新加坡等与可靠供应商签订长期合约的国家。

蚬壳能源（Shell Energy）执行副总裁史帝文·希尔（Steve Hill）星期三（9月6日）于新加坡出席Gastech会展活动，并在记者会被问及有关事件的影响时，作以上表示。

他说，新加坡与可靠的供应商例如蚬壳，签有长期合约，因此新加坡从来没有面对天然气供应问题。受到天然气市场动荡冲击的是那些没有签长期供应合约的新兴市场，例如某个南亚国家。这类国家没签约的后果是，必须接受现货市场高昂的价格，否则将无法获得所要的天然气供应。

史帝文之前于星期二（5日）在Gastech活动上，公开炮轰美国液化天然气开发商Venture Global LNG（下称VGL）不遵循合约要求的行为，指后者已开始把天然气供应给没签约的买家，却还没供货给在俄罗斯与乌克兰冲突事件之前便与它签订长期供应合约的客户，包括蚬壳集团。

史帝文解释说，蚬壳供应给客户的天然气，除了来自蚬壳的生产，也来自与开发商签约的天然气长期供应。那些签长期合约的国家，是希望有长期可靠的天然气供应，VGL的行为因此让签长期合约的客户担心。另一方面，天然气项目开发商需要长期合约来发展新项目和取得融资，而能源行业的增长靠的就是新项目和融资。

VGL已被蚬壳等公司控告，而VGL只是与蚬壳签约的许多开发商之一。

史帝文强调，与不同开发商签约，建立多元化的供应来源，是蚬壳为顾客确保供应可靠性的策略，供应给某顾客的天然气也不局限于来自某处或某个天然气项目。