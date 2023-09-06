黄循财：政府会继续全力支持《联合早报》

《联合早报》过去百年来取得非凡成就，副总理兼财政部长黄循财相信早报必定能精益求精，继续在我国社会发挥影响力，而政府也会继续给予早报全力支持。

《联合早报》星期三（9月6日）庆祝创刊100周年，以焕新的品牌展开新篇章，并推出一系列作品以庆祝和纪念百年历程。黄循财应邀在亚非大厦，即《南洋商报》前址，为这些纪念项目举行推介仪式。

《联合早报》由《南洋商报》和《星洲日报》于1983年合并而成。早报的前身《南洋商报》在100年前的今天创刊。

黄循财致辞时说，100年来，早报对新加坡社会贡献良多，不仅为我国记录了历史上的重大事件，也在国家的发展中扮演重要的角色。

除了协助解释政府政策、反映民情，黄循财说，早报也帮助国人了解世界局势发展，更通过推广华文华语，团结华人社群，并且对促进种族与宗教和谐，发挥了积极作用。

黄循财说，早报这100年的成绩非凡，至今已是国内外家喻户晓、令人信任的品牌。“我相信早报一定能精益求精，突破自我，继续取得成功。在未来，早报必定将在我国社会继续发挥影响力，而政府也将给你们全力的支持。”

“这也是政府拨款资助新报业媒体信托的其中一个目标。我们希望帮助早报，培养更多人才、提升技能，制作更精良和优质的内容，让更多的读者受益。”

早报总编辑吴新迪说，从最初的黑白印刷报纸，到多元的多媒体内容，早报一直走在应变与创新的前沿。

“我们不仅积极面对万变，更抓住了变革的势头，突破了墨水与纸张的限制。早报是个成功转型的典范，它所提供的已不仅限于文字，还结合了视觉、声音和互动体验，满足不同受众的需求。我们全新的品牌承诺和内容策略，寓意着我们在迈向下一个百年的道路上，将继续与受众们求新求知，进步创新。”

黄循财推介的早报作品，包括早报口述历史网站、《我们——联合早报口述历史》一书、《世纪早报》数码互动长卷以及《新闻捕手——我们》微型纪录片系列。