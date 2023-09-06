亚细安国家将探讨设立粮食储备

为应对危机时的粮食安全需求，亚细安国家将探讨设立以在地资源为基础的粮食储备。

亚细安秘书处星期二（9月5日）晚上发布领导人在第43届亚细安峰会上采纳的一系列决议文件。其中，各国就应对危机并加强粮食安全和营养发表领导人宣言，提到亚细安将探讨设立成员国以在地资源为基础的粮食储备（Local Resource-based Food Reserve，简称LRBFR），并鼓励每个成员国加强自身的粮食应急储备。

各国致力确保农粮产品和必要农用物资的贸易和流通顺畅无阻。此外，稻米和其他重点农作物商品的国家政策框架将加强，亚细安成员国也会加大力度协调粮食安全和营养政策，以确保农粮体系的可持续发展。

东南亚国家也签署《第四份亚细安宣言》（ASEAN Concord IV），承诺全面落实《2025年亚细安共同体愿景》并朝制定《2045年亚细安共同体愿景》努力，以建设坚韧、创新、富有活力、以人为本，并且“能预见机遇和应对新出现和未来挑战”的亚细安。

在另一份宣言中，亚细安领导人承诺加强本区域做为经济增长主心骨的地位。各国同意在卫生、气候与灾难、粮食体系、能源体系、宏观经济与金融稳定、供应链联通和机制设计上加强亚细安应对日后冲击的韧性。

为了全面释放本区域的增长潜能，东南亚国家也将善用新的增长引擎，包括借助全球供应链、数码转型、绿色经济、蓝色经济、创意经济和包容经济。