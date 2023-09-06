调查：近七成车主两年内卖车 一半想买混合动力或电动车

本地调查发现，约七成的汽油车现有车主打算在2025年之前出售汽车，其中，有约一半正考虑购买混合动力车或电动车。但许多消费者对电动车的认识仍有待增加。

为更好地了解消费者对电动车的看法和购买电动车的推动力，新加坡合发（Cycle & Carriage）于今年6月，进行了为期两周的调查。参与调查的受访者有246人。

合发在星期三（9月6日）发布的文告中说，调查显示公众对电动车的认识、转向选择电动车的计划以及考量因素。

为实现绿色交通目标，政府将最迟于2040年逐步淘汰内燃机车辆（Internal Combustion Engines，简称：ICE）。研究发现，有67%的汽油车现有车主希望能在2025年之前出售汽车。

在打算买新车的每两个受访者中，就有一个正在考虑购买混合动力车或电动车。

调查也显示，仍然有许多人对电动车欠缺了解。有一半的受访者仅知道电动车是一种由电池驱动的汽车，11%的受访者对电动车略有耳闻，而7%的受访者则对电动车一窍不通。

受访者中，只有22%的人对电动车有进一步研究，且只有约11%的人曾驾驶过电动车。调查揭示了在提高公众对电动车的意识和教育方面，仍有很大的进步空间。

当被问及购买电动车的五大考量因素时，46%的受访者关注是否有充电点，这也是他们的最主要考量。其次是电池耐用性（38%）、车辆安全（38%）、车辆价格（35%）以及维持和保养汽车的成本（34%）。