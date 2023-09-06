四房式海景组屋单位 110万元转售

直落布兰雅四房式高楼海景单位以110万元卖出，创下该区纪录，比起同项目其他单位转售价高出至少12万元。

根据建屋发展局网站资料，这个单位是在直落布兰雅31街的第80A座组屋。单位位于名为“Telok Blangah Towers”的项目，屋龄约10年，项目共有三座组屋。

卖出高价的单位据悉面向海景，前方是吉宝俱乐部，而且属于优质组屋（Premium Apartment），95平方米的面积比一般新建的四房式单位稍大。

交易是在上个月完成，相隔的两座上个月也有四房式高楼单位售出，但价格低许多，转售价为98万元，而项目其他转售单位的价格也都不到百万。

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时说，对于直落布兰雅卖出高价并不意外，毕竟日后属于黄金地段组屋的南部濒水区（Great Southern Waterfront）就在附近，而现有的单位又不必面对较为严苛的转售条件。

“未来南部濒水区发展完成后，直落布兰雅的居民也能享有这些设施，单位估价相信还有不错的升值空间。”

至于为何会和同个项目的其他单位有那么大的差价，林金财说，可以影响的因素非常多，包括楼层、景色、装修等等。

“不过新屋主也要有心理准备，因为南部濒水区建造住宅，意味着可能一部分的海景会被遮挡，但我相信不会是全部被挡。”