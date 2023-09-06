统计局9月至10月对两组家庭进行开支调查

新加坡统计局将在9月至10月，对第21组和第22组访问对象展开家庭开支调查，以了解这些家庭的支出情况。

统计局星期三（9月6日）发文告说，第21组和第22组的住户调查涵盖武吉巴督西、武吉班让、市中心、白沙、榜鹅、淡滨尼和丹戎巴葛。

这个每五年进行一次的住户开支调查（Household Expenditure Survey），于去年11月至今年11月展开。调查旨在收集最新的住户生活开支，更新计算反映通货膨胀的消费价格指数的构成比重，以及采用的商品与服务种类。

这是统计局第12次进行住户开支调查，获选参与调查的1万3100户家庭会分成26组，须要详细记录家庭两周内每天的日常开支。

被选中的家庭将收到统计局的信件通知，他们可通过住户开支调查的线上表格提交资料。调查人员也将登门拜访部分住户，他们在上门时会携带官方证件和统计局的授权信。

当局恳请被选中参与调查的住户积极配合，住户提供的所有信息都将依照统计法令予以保密。

公众如果遇到上门调查的工作人员并希望核实他们的身份，可以在公共假期以外的星期一至星期五上午9时至晚上9时，以及星期六和星期日上午10时至晚上9时，拨打家庭开支调查热线1800-888-2223。