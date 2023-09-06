本地股市星期三继续跌 闭市下滑0.12%

星期二（9月5日）出炉的中国服务业采购经理指数比预期疲软，加上油价飙升等不利因素影响投资者情绪，星期三（6日）的亚太股市涨跌不一。新加坡海峡时报指数跌0.12％或3.95点， 闭市报3222.88点。

由于投机性押注中国政府将扩大对房地产行业的支持，加上报道指解除买卖房地产的限制将会稳定潜在购房者的信心和期望，导致中国一些陷入困境的发展商股价飙升，创下历史最高纪录。

上海和深圳股市分别收高0.12%和0.08%。虽然恒大集团的股价攀升83%，不过，由于医疗和工业股仍然疲软，拖累香港股市仍然下跌0.04%。

亚太其他股市的表现也不一，东京和台湾股市分别升0.62%和0.13%，而首尔和悉尼则下滑0.73%。

本地股市全天的交易量达14亿6000万股，交易总额达8亿7521万元，上升股263只，下跌股271只。

海指成份股起落参半，14只上升，14只下跌，两只持平。

升幅最大的是香港置地（Hongkong Land），全天起1.41%，收报3.59美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）攀高1.21%至1.68元；创业公司（Venture Corp）上扬1.02%至12.83元。

下跌幅度最大的成份股包括海庭（Seatrium），跌2.78%至0.14元；胜科工业（Sembcorp Industries）滑落2.68%至5.08元；新加坡航空（SIA）下跌2.17%至6.75元。