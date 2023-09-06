李总理：中美误判可能把本区域推向严重冲突

中美之间若出现误判，可能把本区域推向严重冲突。李显龙总理说，东南亚国家对此表示关注。

东南亚国家领导人和美国副总统哈里斯星期三（9月6日）下午举行亚细安—美国峰会。李总理发言时说，地缘政治处于纷乱的阶段，美国扮演的角色因此更至关重要。

李总理指出，东南亚国家关注的是，中美一旦发生误判，可能把本区域推向严重冲突。

东南亚国家领导人和美国副总统哈里斯（左五）星期三下午在雅加达举行第11届亚细安—美国峰会。左起为菲律宾总统小马可斯、李显龙总理、泰国外交部常任秘书萨伦、越南总理范明政、东道主印尼总统佐科、老挝总理宋赛·西潘敦、文莱苏丹波基亚、柬埔寨首相洪马内、马来西亚首相安华和东帝汶总理古斯芒。（亚细安峰会主办方提供）

南中国海是本区域潜在的闪燃点之一。李总理说，南中国海是各方共享的资源，各方应继续维护所有国家航行和飞行自由的权利。

东南亚国家正与中国就《南中国海行为准则》磋商。李总理说：“我们对谈成符合包括1982年联合国海洋法公约在内的国际法，及保障各方权益的行为准则表示欢迎。”

第11届亚细安—美国峰会星期三下午在印度尼西亚雅加达会展中心召开，东道主印尼总统佐科（中）主持会议。（亚细安峰会主办方提供）

面对这样的地缘战略局面，亚细安的应对方案必须是加强与所有大国的关系。李总理说，亚细安和美国能通过亚细安印太展望这个重要框架扩展和深化合作。

哈里斯在会上致开场白时，强调亚细安在美国印太事务中占据中心位置，美国也致力于支持亚细安核心地位。

“我们对印太地区的共同愿景高度一致。我们共同致力于维护国际规则规范，以及我们在缅甸危机等紧要的国家和区域课题上的合作。”

美国副总统哈里斯率美国代表团出席在印尼召开的亚细安—美国峰会。（亚细安峰会主办方提供）

哈里斯说，美国会继续向缅甸军政府施压，促使军方停止暴力，并释放被不当拘留的人士，以及“重新确立缅甸通往包容民主的道路”。美国也会继续支持亚细安的五点共识和平计划。

任内第三次出访东南亚的哈里斯强调，美国和亚细安的关系在拜登政府任内拓宽。

她也宣布，美国将通过公共部门与私企的合作，在华盛顿设立首个美国亚细安中心。中心将促进美国与亚细安的官方联系，并为两地人民、企业、学术机构之间的进一步交流提供支持。