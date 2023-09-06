卫生部：被指虚假索偿医生 保健储蓄和终身健保认证资格临时吊销

永达医疗（Access Medical Clinics）创办人兼董事经理林永青医生的保健储蓄和终身健保认证资格将在本月19日临时吊销，这期间不能代表病患索取津贴。

卫生部星期三（9月6日）发文告说，已在9月4日向林永青发出通知，临时吊销他的保健储蓄（MediSave）和终身健保（MediShield Life）认证资格。吊销将从9月19日起生效，直至针对林永青的刑事案和任何上诉完结。

上述的刑事案有关林永青涉嫌通过永达医疗集团旗下的诊所虚假索偿，欺骗国立健保集团综合诊疗所和新加坡保健服务集团综合诊疗所发出的社保援助计划（CHAS）援助金。

根据先前报道，林永青2023年2月被控上法庭，被指两年多来欺骗近20万元的社保援助金，并且涉嫌性侵未成年少女等控状。

文告指出，在这期间，只要林永青还是新加坡医药理事会的注册医生，以及持有有效执业证书，就可继续提供医疗服务。但他不能代表病人索取社保援助、保健储蓄和终身健保计划的津贴。

卫生部说，将严肃对待虚假索偿，一旦发现违规行为，将毫不犹豫采取行动。

卫生部强调：“我们提醒医疗保健专业人员秉持高标准的专业精神，并遵守医理会的《道德准则与道德指导原则》。”

卫生部也鼓励病患若对账单有任何疑问，可主动与医生和牙医联系。

社保援助计划、建国和立国一代持卡者若需查询以他们的名义申请的补贴、可登录社保援助计划网站www.chas.sg，点击“MyChas Login”登入查询。

如果公众发现可疑或不寻常社保援助或保健储蓄计划索偿，可拨打社保援助计划热线1800-275-2427。若遇到可疑的保健储蓄计划索偿，可致函 www.moh.gov.sg/feedback。