美元和美债走强让投资者担心美联储可能会进一步加息，导致星期三（9月6日）隔夜三大美股继续下滑。其中，纳斯达克指数下滑1.06％，收于13872.47点；标普500指数跌0.70％，报4465.48点；道琼斯工业指数收跌0.57%，报34443.19点。

新加坡海峡时报指数星期三跌0.12％或3.95点， 闭市报3222.88点。本地股市全天的交易量增加至14亿6000万股，交易总额增加至8亿7521万元，上升股263只，下跌股271只。

亚太区域股市星期四（9月7日）开盘集体低迷，悉尼股市下滑0.81%，东京和首尔股市也分别下滑0.24%和0.03%。

星期四可关注的本地股票：

*德蒙特（Del Monte Pacific）闭市后发布截至7月底的2024财年首季业绩显示，尽管公司的营收增加13.2%，但因通货膨胀影响利润率，公司首季净亏达1310万美元（约1784万新元），比去年净亏3052万美元有所收窄，每股亏损0.67美分，比去年每股亏损1.65美分，减少59.4%。公司股价闭市持平于0.156元。

*共享资本集团（CapAllianz）宣布，集团星期四于GPT Desk公司达成技术服务协议，将为GPT Desk的人工智能平台提供技术开发、系统运营和维护等支持。公司每月将获得15万美元（约20万新元）的服务费。协议达成后，集团已收到7万5000美元预付款。预计这将对截至明年6月底的集团每股收益产生积极影响。集团股票星期三大涨50%至0.3分。

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）的子公司将购买音乐会主办公司Unipact Entertainment and Productions发行的价值1900万港元（约330万新元）的债券。这些债券可兑换公司5%的股份。mm2 Asia星期三股涨2.6%至4分。

*挑战者科技（Challenger Technologies）宣布，公司股票将于9月11日上午9时起从新交所摘牌。

*停牌中的KTL环球（KTL Global）公布截至今年3月底的第三季业绩，集团营收大幅减少81%至4万元，净亏损增加263%至105万元，每股亏损0.51分，但比去年同期每股亏损0.60分有所改善。