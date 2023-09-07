组屋转售价连续六个月上升 8月百万组屋成交量创新高有54间卖出

尽管公寓转售价连续两个月下跌，组屋转售价却连续六个月上升，百万组屋交易量也创下新高。8月的转售组屋交易量环比增加约两成，售价比7月略升0.6％。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（9月7日）发布的预估数据，8月有2473个转售组屋单位转手，比7月增加20.3％，也比去年8月高6.4%。

售价方面，8月的成熟组屋区组屋转售价环比略升1.3%，非成熟组屋区略升0.5％。从房型来看，三房式单位略降0.4%，四房式略升0.9%，五房式略升1.5%，公寓式升1.6%。

转售组屋的整体价格环比微升0.6%，同比则上扬7.2%。从房型来看，三房式同比涨6.3%，四房式8.2%，五房式7.2%，公寓式8.0%。

8月成交的转售组屋中，59.7%属非成熟区。四房式单位占多数，达44.6%，接着依次是三房式（26.3%）、五房式（22.8%）与公寓式（6.3%）。

以超过百万元转手的组屋单位有54个，占8月转售组屋交易的2.2%，比7月大幅增加22个，也是历来最高的。红山有九宗，中央区有八宗，宏茂桥和加冷黄埔各有六宗。其余的百万组屋则来自女皇镇、大巴窑、武吉知马、金文泰、碧山、兀兰、后港、马林百列、芽笼、淡滨尼和实龙岗。