市场担忧通胀和高利率 海指早盘下滑0.29%

市场担忧通货膨胀和持续高企的利率，导致市场交易疲软。新加坡海峡时报指数星期四（9月7日）截至中午下滑9.25点或0.29%，报3213.63点。最高点达3223.5点，最低点为3201.79点。

亚太地区股市全面下滑。悉尼和深圳股市下跌1.1%，跌幅最大；香港下滑了0.95%；东京、首尔、台湾和上海股市的跌幅介于0.25%至0.58%之间。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场策略师蔡伟仁接受《联合早报》采访时说，除了9月股市季节性疲软的原因外，市场担忧美联储在通胀压力下不太可能会降息。海指从3150点超跌反弹后，遇到3240点的强阻力位，并出现看跌信号。

Capital.com资深金融市场分析师罗达（Kyle Rodda）指出，美国经济数据显示美联储对抗通胀的战争尚未胜利，市场猜测高利率可能会持续，给股市带来压力，并支撑了美元。

30只海指成份股中，20只下跌，六只上涨，四只持平。

下跌幅度最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和华业集团（UOL Group），分别滑落1.79%和1.69％，报1.65元和6.42元。

领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage）和香港置地（Hongkong Land），前者起2.61%至0.59元，后者起2.23%至3.67美元。