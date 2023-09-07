投票日长周末遇学校假期 五天170万人陆路通关

在刚过去的总统选举长周末，五天内有超过170万人从两个陆路关卡出入境，刷新去年新马重启边境以来的最高纪录。单在投票日前夕（8月31日），就有近24万人从陆路关卡出境。

9月1日是新加坡总统选举投票日，也是公定假日，紧接着又连着周末和学校假期，不少国人在投下神圣的一票后，便趁着休假北上马来西亚游玩，这导致兀兰和大士关卡连日出现拥堵现象。

在情况最拥堵的时段，有人甚至受困车龙六小时才得以通关。

移民与关卡局发言人星期四（7日）答复《联合早报》询问时说，上星期四（8月31日）至星期一（9月4日），共有超过170万人通过兀兰和大士关卡出入境，超越今年6月卫塞节长周末、五天内约160万人通关的纪录。

这也是去年边境重开以来，最高的长周末通关流量。

发言人说，投票日前夕（31日）和当日（1日），分别有逾23万7000人和22万7000人从陆路关卡出境。“破纪录的旅客人数，加上更多人乘车进入马来西亚，因此造成关卡出现严重交通堵塞，车龙从马来西亚关卡一路回堵至新加坡关卡。”

9月1日，新柔长堤上的车龙回堵到通往兀兰关卡前的路段。（邬福梁摄）

为了应付长周末持续拥堵的交通，移民局除了提前发文告通知旅客预估更多通关时间，也与不同的机构合作，多管齐下应对人流和车流量。

例如，移民局与陆路交通管理局和跨境巴士业者合作，增加巴士趟次来应对乘客量。此外，移民局也特别让汉达英达的巴士以闭环的方式出入兀兰关卡，即巴士司机在入境关卡让乘客下车后，无须通关就可直接U转到出境关卡继续载客，提升往来新马两地的接载速度。

移民局也同交通警察合作加强执法，插队的车辆将被令掉头。

发言人说，移民局也实时检测关卡交通情况，灵活安排不同通关区，必要时安排汽车使用兀兰关卡的罗厘通道出境。为了照顾到通关旅客的需求，移民局也在关卡内作出调整，包括增派人手到不同区域进行人流管控，也在两个陆路关卡内分别安装25个工业型电风扇，以及38间流动厕所。

目前是9月学校假期，发言人说，两个陆路关卡的出境交通预计将继续拥堵，建议公众出行前查看实时交通情况，并预留更多时间办理通关手续。驾车人士也应遵守交通规则，并配合关卡工作人员的指示。