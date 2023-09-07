李总理吁亚细安和印度设官方金融对话平台

李显龙总理提议，亚细安和印度可针对金融课题设立官方对话平台，商讨数码金融方面的协作。

亚细安—印度峰会星期四（9月7日）在印度尼西亚雅加达召开。李总理在会上发言时说，双方可在数码经济，尤其是数码金融领域拓展合作。

他指出，新加坡和印度今年实现零售付款系统连接，这项计划可进一步推广到东南亚地区。

“这么做的目标是开发可相互协作的数码体系，为我们的社区促进金融包容，为企业创造机遇。”

印度总理莫迪（左）和李显龙总理（右）在印度尼西亚雅加达会展中心出席亚细安—印度峰会。（通讯及新闻部提供）

李总理说，双方可设立探讨金融课题的“第一轨道”对话。

外交辞令里，第一轨道指的是政府间的官方交流渠道，第二轨道则指半官方和民间层面的交流。

亚细安和印度也必须推进经济整合。李总理寄望正在进行的亚细安—印度产品贸易协定检讨工作，能为企业实现更大的贸易便利。

除了经济层面，亚细安和印度可在网络安全领域进一步合作。双方正着手设立“第一轨道”网络政策对话，分享个人资料保护和国家重要基础设施等课题上的最佳作业方式。

李总理也指出，亚细安和印度可在应对气候变化，以及为日后公共卫生紧急情况做准备等方面合作。双方也应加强供应链韧性和粮食安全。

印度总理莫迪重申，印度全力支持亚细安核心地位和《亚细安印太展望》。（通讯及新闻部提供）

印度总理莫迪在开场白中则说，亚细安和印度应力求建立以规则为基础的后疫情世界秩序，共同努力谋求人类福祉。“确保印度太平洋地区的自由和开放，及为南方世界发声，符合我们的共同利益。”

莫迪重申，印度全力支持亚细安核心地位和《亚细安印太展望》。