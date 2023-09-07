华侨银行防诈措施推出一个月 逾30次阻拦骗子为客户避免200万元损失

自8月5日推出以来，华侨银行的反诈骗措施已经至少30次发挥效用，超过30名误坠恶意软件骗局的客户因此避免蒙受至少200万元的损失。

《联合早报》上个月报道，华侨银行为了进一步保护客户而推出新措施，每当客户使用华侨银行应用时，该应用就会自行侦测客户手机，检查手机是否有下载自非官方应用商店的应用，并在侦测到这类应用时弹出警告，暂时不允许客户使用华侨银行应用。

银行在之后更新版本，让客户在确保下载自非官方商店的手机应用权限全部关闭后，继续使用华侨银行手机应用。这也意味着，骗子就算通过类似应用入侵受害者手机，也无法打开华侨银行手机应用。

新措施取得的效果颇为显著，根据华侨银行星期四（9月7日）发出的文告，从8月5日至9月5日之间，银行接获通报，有超过30名使用安卓手机的客户不慎坠入恶意软件诈骗。不法之徒事后尝试通过恶意软件操控受害者手机，却因新措施而无法得逞，这群银行客户因此没有蒙受任何损失。

银行指出，这群客户的户头有超过200万元款项，若不是新措施及时到位，他们可能蒙受更巨额损失，因为根据案例，骗子除了锁定户头存款，也会利用他们的信用卡预支现金。

华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴说，客户手机一旦被恶意软件入侵，骗子就能远程操控手机，银行因此急需推出相应措施保护客户。“我们会继续关注事态发展，并为客户增设必要的保护措施。同时，我们也会继续教育客户，让他们能自己采取行动保护自己。”