金英控股创办人胡秀妍逝世 享年97岁

金英控股（Kim Eng Holdings）创办人胡秀妍上周去世，享年97岁。她的私人葬礼已在上星期五（9月1日）举行。

胡秀妍于1972年创立本地股票经纪公司金英控股，公司在2011年出售给马来亚银行（Maybank）。

进入股票经纪行业前，她曾是一名空姐，后来成为家庭主妇。她曾向媒体透露说，进入股票经纪行业是因为医生嘱咐她避免日晒，少打高尔夫球。

她在1960年加入一家股票交易行，1972年她以70万元创立了金英控股，成为本地第一位创立证券交易公司的女性。公司名字的两个字“金”和“英”，分别来自已故丈夫李金耀和一位好友的名字。

她的丈夫是李及李律师事务所的合伙创办人，也是建国总理李光耀的弟弟。

金英控股于1990年上市，并成为本地第一家上市的股票经纪公司。当时公司股票公开发行规模达2930万元，吸引了230亿元的认购。

之后，公司的业务从新加坡和马来西亚，扩展到泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南和印度，成为亚太地区家喻户晓的股票经纪公司。

2008年，当年82岁的胡秀妍辞去金英控股董事长和公司董事职务，并把管理大权交棒给儿子黄天逸。

三年后，马来亚银行以14亿美元（约19亿新元）收购了金英控股，并把公司私有化，更名为马来亚金英。2021年，马来亚金英名字中的“金英”两字被撤除。