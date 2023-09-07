李总理吁东亚峰会国家 共同落实亚细安印太展望建立互信

全球紧张局势对东亚合作造成负面影响。李显龙总理呼吁东亚峰会国家，通过峰会这项机制落实《亚细安印太展望》，建立互信，应对共同挑战。

由亚细安十个成员国和本区域八个主要国家组成的东亚峰会，星期四（9月7日）上午在印度尼西亚雅加达召开。与会的李总理发言时说，东南亚历史上是大国角力的竞技场，因此亚细安国家秉持打造开放和包容的区域框架理念，采取主动设立亚细安区域论坛和东亚峰会等机制。

东亚峰会是本区域唯一一个聚集所有主要国家领导人的论坛，因此对区域稳定有着重要贡献。

不过，李总理指出，全球紧张局势对东亚峰会的合作造成负面影响。他说，在纷乱的时局里，各国更应寻求共同基础，发出可信、团结的声音。

第18届东亚峰会星期四上午召开，来自东南亚国家和八个区域国家的领导人和代表商讨全球和区域局势。这八个国家是澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯和美国。（通讯及新闻部提供）

李总理说，《亚细安印太展望》为区域国家提供了在东亚峰会框架里进一步取得建树的平台。参与东亚峰会的八个区域国家中，绝大部分已通过和亚细安的联合声明，承诺根据《亚细安印太展望》合作。

在这基础上，李总理认为，东亚峰会国家应该共同发表声明，再次肯定《亚细安印太展望》和亚细安核心地位。各国也应通过《亚细安印太展望》的四个重点领域开设工作流，在东亚峰会框架里，从实质意义落实《亚细安印太展望》，以让东亚峰会成员可贡献他们的专业能力，发展实质项目。

“有了在《亚细安印太展望》上的牢固合作，东亚峰会成员就能建立信任和信心，应对共同挑战。”