李总理吁东亚峰会国家 共同落实亚细安印太展望建立互信

全球紧张局势对东亚合作造成负面影响。李显龙总理呼吁东亚峰会国家，通过峰会这项机制落实《亚细安印太展望》，建立互信，应对共同挑战。
由亚细安十个成员国和本区域八个主要国家组成的东亚峰会，星期四（9月7日）上午在印度尼西亚雅加达召开。与会的李总理发言时说，东南亚历史上是大国角力的竞技场，因此亚细安国家秉持打造开放和包容的区域框架理念，采取主动设立亚细安区域论坛和东亚峰会等机制。
东亚峰会是本区域唯一一个聚集所有主要国家领导人的论坛，因此对区域稳定有着重要贡献。
不过，李总理指出，全球紧张局势对东亚峰会的合作造成负面影响。他说，在纷乱的时局里，各国更应寻求共同基础，发出可信、团结的声音。
李总理说，《亚细安印太展望》为区域国家提供了在东亚峰会框架里进一步取得建树的平台。参与东亚峰会的八个区域国家中，绝大部分已通过和亚细安的联合声明，承诺根据《亚细安印太展望》合作。
在这基础上，李总理认为，东亚峰会国家应该共同发表声明，再次肯定《亚细安印太展望》和亚细安核心地位。各国也应通过《亚细安印太展望》的四个重点领域开设工作流，在东亚峰会框架里，从实质意义落实《亚细安印太展望》，以让东亚峰会成员可贡献他们的专业能力，发展实质项目。
“有了在《亚细安印太展望》上的牢固合作，东亚峰会成员就能建立信任和信心，应对共同挑战。”