涉虐童视频网上传开后 馨乐园管理层才看到

馨乐园幼儿园爆出虐童案后，兀兰坊分院新校长已走马上任，院方也交代了更多案件细节。

院方说，兀兰坊分院女教师被人举报后，只有校长和一名职员查看了相关视频。一周后，多段虐童视频在网上传开，院方管理层才首次看到视频，并于同日决定解雇涉案女教师。

根据馨乐园（Kinderland）星期四（9月7日）下午发出的声明，继9月2日与96名家长的三场对话会后，双方星期三（6日）又展开了第四场对话会。馨乐园原本在星期三晚间就已发出相关声明，但临时撤回进行修改。

最新声明梳理的时间线显示，幼儿培育署是在8月11日，也就是拍摄视频的老师辞职近两周后，到兀兰坊分院视察。同时，也告知时任校长有关孩童管理不当的匿名举报。

8月17日，幼培署与时任校长和两位教师面谈。时任校长和一名馨乐园高级经理查看了相关视频，并告知馨乐园总部，启动内部纪律调查程序。

8月22日，涉案的33岁女教师林敏（译音）接获警告信，被院方严格监督。

8月28日，多段馨乐园教师粗暴对待孩童的视频在网上疯传，引起各界哗然。

声明说，这个时间点，馨乐园总经理和纪律调查小组才看到了涉嫌粗暴对待孩童的视频。第二阶段的纪律调查也在同日完成，涉案女教师林敏被解雇。

警方也在同日（28日）逮捕了涉案女教师。

与家长举行第四场对话会 馨乐园再道歉

刚过去的第四场对话会，馨乐园向家长重申了职员在虐童事件中的失职行为，并再次致歉。双方也谈到了有关教师的福利、招聘和评估流程，教师和孩童比例，以及教师的培训。

《联合早报》日前报道，馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待数名孩童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。涉案的33岁和48岁女教师皆被警方逮捕，前者上星期三（8月30日）已面控，被令还押心理卫生学院。

幼儿培育署星期一（9月4日）就当局针对两所分院展开的调查召开记者会，并指幼培署已指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理措施展开独立审查。当局将在接到相关报告后进行评估，以确保所有分院的管理措施都符合规范。