本地股市星期四上升0.12%

本地股市在缺乏利好消息的情况下表现平稳，海峡时报指数星期四（9月7日）横摆，微升3.71点或0.12%，闭市报3226.59点。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说，美国经济今年出现衰退的担忧几乎消散，接下来股市有望回涨。

“虽然有些分析师预测经济会在明年陷入衰退，但我认为概率不大，因为明年会举行美国总统选举。至于本地股市，贷款利率已出现下滑迹象。房贷固定利率开始下滑，我预计它还会进一步下跌。利率下跌能促进消费，对整体市场有利。”

本地股市全天全场交易量10亿2000万股；总交易额7亿5428万元。上升股 265只，下跌股277只。

领涨的有泰国酿酒（Thai Beverage）、扬子江船业（Yangzijiang）和DFI零售集团（DFI Retail Group），分别上升2.61%、1.79%和1.61%，收报0.59元、1.71元和2.52美元（约3.44新元）。

跌幅最大的海指成分股是华业集团（UOL）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、怡和合发（Jardine C & C），分别下跌1.53%、1.19%和1.09%；报6.43 元、1.66 元和32.76元。