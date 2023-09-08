受大型科技股拖累，星期四（9月7日）隔夜美股表现依然不尽人意。纳斯达克指数下滑0.89％，收于13748.83点；标普500指数收跌0.32％，报4451.14点。只有道琼斯工业指数上涨了0.17%，报34500.73点。

新加坡海峡时报指数星期四横摆，微升3.71点或0.12%，闭市报3226.59点。本地股市全天全场交易量10亿2000万股；总交易额7亿5427万元。上升股 265只，下跌股277只。

亚太区域股市星期五（8日）开盘疲软，东京股市跌1.16%，首尔和悉尼股市也分别下滑0.34%和0.25%。

星期五可关注的本地股票：

*凯利板挂牌的紫心集团控股（Zixin Group）晚间发布文告，台风带来的强降雨导致洪水和内涝，影响了公司在当地的物流运输。集团星期四收报3.1分，股价无变化。

*停牌中的荣南控股（Yongnam Holdings）司法管理人发表文告说，独资子公司Yongnam Engineering & Construction接获马来亚银行索偿信，要求公司偿还三项贷款中未付清的款项。截至7月底，公司拖欠银行大约1594万令吉（约465万新元）以及利息。

*停牌中的申垚控股（Shen Yao）表明，收到一份注资多达6000万澳元（约5235万新元）的意向书。这项注资的条件与标准贷款结构相同。但公司会与注资方进行磋商，目前还未签订确切协议。此外，公司还宣布，在澳洲的子公司收到了当地法院的传票，要求子公司为持有的金矿支付426万4000澳元环境修复保证金。案件将于10月6日审理。公司早期已同意支付保证金，但因子公司进入自愿管理破产程序而搁置。

*停牌中的营养屋国际（NutryFarm International）闭市后披露，高庭批准公司第三次延长司法管理令有效期的申请，并将司法管理令有效期将延长至11月10日。申请开支将由公司支付。