本地股市早盘下滑0.4%

美国大型科技股疲软，影响本地和区域投资者情绪。新加坡海峡时报指数星期五（9月8日）截至中午下滑12.86点或0.4%，报3213.73点。最高点达3225.77点，最低点为3211.17点。

亚太地区股市中，除香港市场因极端天气休市外，其他市场无一幸免，全部下跌。东京股市下滑1.35%，跌幅最大；首尔、上海、深圳、台湾和悉尼股市的跌幅介于0.23%至0.59%。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，中国禁止官员购买苹果产品，导致美国大型科技股纷纷下滑，影响了区域市场情绪。不过，由于海指中科技类的成份股很少，所以本轮美股下跌不会导致本地股市大幅下滑。

OANDA资深市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“苹果业绩高度依赖中国市场，如果中国打击力度加大，可能给其他依赖中国市场的大型科技股带来大问题。”

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说，油价增长导致通货膨胀恶化，这可能会使美国联邦储备局加大收紧货币政策的力度，至少在更长时间内的货币紧缩政策不会改变。

30只海指成份股中，18只下跌，七只上涨，五只持平。

下跌幅度最大的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别滑落1.34%和0.97％，报32.32元和5.1元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFI Retail Group），前者起1.75%至1.74元，后者起1.19%至2.55美元。