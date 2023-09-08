非选区议员潘群勤提动议 辩论暂停易华仁议员职务和津贴

新加坡前进党非选区议员潘群勤提出国会动议，要求交通部长易华仁在贪污调查局逮捕助查期间，暂停议员职务，并停止领取一年19万2500元的议员津贴。

前进党非选区议员潘群勤星期五（9月8日）发脸书贴文说，她已于星期四（7日）提出以上动议，国会将于9月19日或过后复会时进行辩论。

另外，潘群勤也表示会提呈个别议员法案，修改国会（特权、豁免和权力）法令，以确保国会有权在易华仁洗脱罪名并恢复公职后，向他补发津贴。

今年7月11日，易华仁和酒店地产大亨王明星被贪污调查局逮捕助查。

李显龙总理于8月2日在国会发表部长声明，易华仁每月仍可获得8500元的薪水，以及照旧领取议员津贴。

部长薪水和议员津贴是两回事，是否停止发放议员津贴，不由得总理决定。李总理当时答复议员提问时说，如果要停发议员津贴，必须通过国会发起动议暂停议员职务，而国会当时并没有那么做。在过往的其他案件中，国会也不曾那么做。

根据国会（特权、豁免和权力）法令，一旦议员被暂停职务，他在停职期间不能领取任何薪水或津贴。国会议员一年的津贴是初级部长年薪的17.5％，相当于19万2500元。