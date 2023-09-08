10月9日起 慈善机构沿街挨户募捐不必申请警方执照

10月9日起，慈善法令下注册的慈善机构等团体沿街挨户募款时，不必再向警方申请募捐执照，但须加强信息披露，公众将能通过更多渠道获取有关信息，核查募款项目的合法性。

所有在本地进行的慈善募款活动受慈善总监和慈善法令监管。所有慈善募捐者须遵守一系列规定，包括为捐款者提供明确的信息，以及妥善管理及使用善款等。目前，募捐活动如果是以沿街挨户方式进行，募捐者须同时向警方申请沿街挨户募捐（House to House and Street Collection）执照。

文化、社区及青年部星期五（9月8日）发布文告中说，10月9日起，慈善法令下注册的慈善机构、学府和宗教组织等团体，以及经慈善总监批准的海外慈善募捐项目，可豁免申请沿街挨户募款执照。这些慈善募款者须在开始募款之前的至少七个工作日，在慈善网站（Charity Portal）披露筹款项目的信息。

公众可通过更多渠道查核募款正当性

在新的信息披露机制下，募款者须注明募捐目的、时长、地点、募捐方式（例如沿街或沿户募款）和慈善机构的联系资料，以及第三方募捐者的信息。这些信息提呈后会在慈善网站上发布，供公众查询。

沿街挨户募捐时，义工或工作人员须携带有关证明和资料，并在公众要求查证时出示，这包括出示他们代表哪一个慈善机构募捐的官方文件。

以上募款者以外的团体，如果要沿街挨户募款，仍须向警方申请沿街挨户募捐执照。

慈善总监鼓励公众采取安全捐款措施，这包括就受益者身份、善款去向等事项询问募款者，以及对募款者是否已披露筹款信息进行查核。

公众可以通过以下方式查核募款者的合法性：