李总理赴新德里出席G20峰会

李显龙总理应印度总理莫迪的邀请，星期五（9月8日）起赴印度首都新德里访问三天，出席本周末召开的二十国集团领导人峰会。

首次担任二十国集团（G20）轮值主席国的印度，采用梵文“Vasudhaiva Kutumbakam”为主题，意即“同一个地球，同一个家园，同一个未来”。在这个主题下，印度力求推动包容增长和加速实现可持续发展目标。

可持续发展目标是联合国2015年通过的17项目标，旨在解决贫困、不平等、气候变化等全球挑战。每个目标都有具体指标，要在2030年前实现。

总理公署星期五发文告说，李总理将参与G20峰会的讨论，课题包括以规则为基础的多边主义为何重要、数码公共基础设施、卫生、能源转型，以及可持续发展。

他还将在峰会期间与其他国家领导人举行双边会晤。

印度媒体报道，印度为筹备G20峰会，在首都投入近410亿卢比（约6亿7200万新元）。新德里街头打扫得干干净净，随处可见印有莫迪头像的G20海报，欢迎各地代表前来参加峰会。

峰会会场设在刚落成的新德里国际会展中心“Bharat Mandapam”，梵文词意为“婆罗多帐篷”。它是印度目前最大的展览和会议场所。

新加坡不是G20成员，但除了2012年，我国自2010年以来每年都受邀出席观察G20峰会。

受邀出席此次峰会的还有孟加拉、埃及、毛里求斯、荷兰、尼日利亚、阿曼、西班牙和阿拉伯联合酋长国。

由欧盟和19个主要经济体组成的G20，其成员的国内生产总值（GDP）总额约占全球的85%、贸易总额约占全球贸易的75%，人口也约占全球的三分之二。

印度任轮值主席国的这一年里，G20的讨论主要围绕多边机构向发展中国家提供更多贷款、改革国际债务架构、监管加密货币，以及充满未知数的地缘政治如何影响粮食和能源安全。

然而，俄乌战争造成的深刻地缘政治分歧笼罩此次峰会。两个重要成员国——俄罗斯和中国的国家元首都将缺席峰会。

俄罗斯总统普京连续第二年缺席，将由俄外长拉夫罗夫代表出席。中国国家主席习近平也确定不会出席峰会。这是首届G20峰会在2008年召开以来，中国国家主席首次缺席。刚到印度尼西亚雅加达出席亚细安峰会的中国总理李强，将马不停蹄地赶赴G20峰会。

美国总统拜登对习近平缺席表示失望。白宫星期二说，拜登在峰会期间将聚焦世界银行的改革，和敦促其他多边开发银行增加对气候变化和基础设施项目的贷款。拜登在峰会后将继续访问越南河内。

随着印度大选逼近，莫迪政府相信也将在G20峰会上争取树立印度作为全球南方（Global South）领导的地位。

李总理上次到访新德里是2018年。新加坡当时任亚细安轮值主席国，李总理到新德里出席亚细安—印度纪念峰会和印度共和国日阅兵式。

此次随李总理出访的有外交部长维文医生、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及总理公署、财政部和外交部的高级官员。

李总理访印期间，由副总理兼财政部长黄循财任代总理。