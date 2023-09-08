飞禽公园一菲律宾老鹰 肺部感染死去

新加坡飞禽公园里的一只菲律宾老鹰肺部严重感染，于星期四（9月7日）晚上死去。

死去的雄性菲律宾老鹰（也称食猿雕）19岁，名为Geothermica，和21岁的雌性同伴Sambisig来新加坡约四年。

新加坡飞禽公园（Bird Paradise）的饲养员发现Geothermica食欲不佳，于星期三（9月6日）把它送到园内的飞禽专科医院。当时的初步验血结果显示，老鹰体内正在对抗感染。

老鹰接受治疗期间两度昏迷，都被兽医救了过来。由于身体制造白血球来抵抗感染，老鹰体内的红血球水平低下。为了提高活命机会，兽医为老鹰输了血。

万态保育集团（Mandai Wildlife Group）和菲律宾老鹰基金会的联合文告指出，尽管医疗团队竭尽所能，老鹰仍不敌感染而死去。飞禽公园将展开尸体剖检和化验，确认老鹰的死因。

死去的Geothermica和同伴Sambisig在菲律宾老鹰基金会的保育计划下孵出。两只老鹰在菲律宾的环境与自然资源部安排下借给新加坡，由万态保育集团协助进行物种抚育工作。为庆祝新加坡和菲律宾建交50周年，两只老鹰于2019年11月正式在飞禽公园内亮相。

Geothermica今年6月从裕廊的旧飞禽公园迁移到万礼的新园区，过后展现出有意同Sambisig交配的表现。饲养员目前正专心照顾Sambisig，确保它能够适应同伴的离去。