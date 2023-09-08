新航客机滞留上海机场八小时 有乘客需氧气罩呼吸

一架从上海飞往新加坡的新航客机因技术问题在上海机场停机坪停留长达八小时，期间乘客留在机上，空调一度中断，空气闷热，有乘客需要氧气面罩协助呼吸。

新加坡航空公司的SQ833航班原定星期三（9月6日）下午4时50分起飞，从中国上海浦东国际机场飞往新加坡，并于晚上10时20分抵达。

然而，这趟航班却因飞机出现技术问题，在起飞不成功后折返停机坪。期间，乘客在机内冷气不足的情况下滞留机上长达八小时，有乘客需要氧气面罩协助呼吸，也有婴幼儿哭闹不停。

机上乘客刘臻（36，公务员）拨电《联合早报》说，飞机当时已在跑道上加速尝试起飞，但马上就感觉到了急刹车，随即飞机广播便通报飞机接到指示停飞，并且原因未知。

刘臻说，之后看到工程师进机舱检查，机上广播通知飞机引擎须要重启，在那之后空调便时有时无。飞机在停留约五小时后曾再次尝试起飞，不过又失败。

“机上很闷热，所有人都在手动扇风。有不少乘客表示不舒服，经历过起飞失败后也有乘客说很害怕，拿行李表示要下飞机。”

机中空气循环不佳且闷热，坐在刘臻前排的乘客需氧气面罩协助呼吸。（受访者提供）

他也说，机上有人需要氧气面罩协助呼吸，自己仅五个月大的孩子也闷热难忍一直哭闹，停留时间之久让他们给孩子准备的奶粉和尿布也已耗尽，太太也因担心孩子而精神紧张，一度呕吐。

“因为飞到新加坡要六小时，我们只准备了六小时的奶粉以及尿布量。机上闷热导致孩子汗多尿多，奶粉尿布只能省着用，一瓶奶分两次喝。”

刘臻说，有个别乘客情绪激动想下飞机，不过被劝又走回了座位，机中广播也称飞机舱门无法打开。

“现在回想起来，刚上飞机时安全示范视频就不能播放，机长也说冷气有问题，不过不会影响安全。当时以为只是不能看机舱娱乐系统上的节目，没想到一坐就在飞机上坐了八小时。”

机上乘客在星期四（7日）凌晨12时30分左右被安排下机住入酒店。刘臻忆述，当时有接驳车从机场将乘客接往酒店，不过情况一度混乱，带孩子的乘客也没有被优先安排入住。

“我们带着孩子坐上了最后一辆接驳车，到酒店后还要解决酒店床褥和空调问题，当时已经凌晨四点左右了。”

新航为没能让乘客更早下机道歉

新加坡航空公司回复《联合早报》时，证实9月6日从上海飞往新加坡的SQ833航班因技术问题被取消，也为没有让乘客更早下机道歉。

“这架空中客车A380飞机在上海浦东机场地面遇到技术问题，出于安全原因，在调查问题的过程中必须禁用地面电源。”

新航说，乘客于当地时间9月7日凌晨12时30分下机，并为他们安排了酒店住宿。新航也在飞机滞留机场期间为乘客提供了餐点和饮料，所有受影响的乘客已被重新安排在9月7日的其他航班上，并已经离开上海。

针对让乘客留在机上约八小时，新航承认本可以让乘客更早下飞机，但表示让乘客留在机上是为了在工程师解决技术问题后可以更快出发，不过最后问题依然存在，只好取消航班。

“新航为此向受影响的乘客道歉，我们将审查程序，以避免再次发生类似情况。”

（视频由受访者提供）