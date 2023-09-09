涉虐童事件后 馨乐园兀兰坊分院少过10名家长决定转校

卷入涉嫌虐童事件的馨乐园幼儿园兀兰坊分院，目前有少过10名家长决定为孩子转校，幼儿培育署将给予协助。

馨乐园兀兰坊分院位于三巴旺集选区国会议员傅丽珊负责的三巴旺西分区。自8月底传出粗暴对待幼儿后，许多家长向她求助并寻求建议。傅丽珊星期六（9月9日）出席一项部长走访选区活动后，接受《联合早报》访问时透露，要求退学和转校的，主要是那些孩子是受害者、或孩子没受伤但在同一班的家长。

她指现阶段的重点是与幼儿培育署一起为受影响的家长提供必要的援助，包括确认其他邻近的学前教育机构是否有空缺，以安排转校。

“也有家长前来，就如何改善学前教育提供反馈和建议，我都记录下来，并提交给幼儿培育署。”

她强调，会尽力协助家长，希望可以让他们重建对新加坡学前教育的信心。

事发后，傅丽珊曾从8月28日起，连续三天在脸书贴文，除谴责涉案教师的行为，也向家长汇报调查进展。她也指将在9月18日复会的国会上，向社会及家庭发展部提问，要求了解调查的最新进展，以及幼儿培育署会如何提高幼教教师水平、确保儿童整体安全，以及有哪些保护举报者的措施。

《联合早报》日前报道，馨乐园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待数名孩童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。涉案的33岁和48岁女教师皆被警方逮捕，前者8月30日已面控，被令还押心理卫生学院。案发时担任兀兰坊分院校长的马希拉则于8月30日被免职。

目前兀兰坊分院的新校长已上任，馨乐园管理层也安排数场与家长的对话会并致歉。此外，幼儿培育署介入调查后，已指示馨乐园总部针对旗下所有分院的管理程序进行独立审查，并限定总部在三个月内呈交相关报告。