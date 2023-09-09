斯沃琪宝珀推联名表款 表迷漏夜排队但秩序井然

继去年推出的联名表款引起“表迷”疯狂抢购后，手表店斯沃琪今年采取人潮管控措施，虽然仍有人提前漏夜排队，但人群井然有序，没有再出现混乱场面。

斯沃琪（Swatch）星期四（9月7日）宣布与宝珀（Blancpain）合作，推出非限量版的大洋系列联名表款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms，售价565元。

这款联名表在星期六（9日）全球首发，新加坡爱雍乌节（ION Orchard）和滨海湾金沙商场的斯沃琪门店从早上10时开始发售，限定每人只能买一只。

《联合早报》记者星期六约9时许抵达爱雍乌节时，商场外已排起长长人龙，约有300人。

斯沃琪店面位于商场底层二楼，相信是为了避免造成商场拥挤，保安人员星期五（8日）晚上便在一楼的商场外拉起排队线，有人从当晚10时就开始聚集排队。

星期六上午10时，工作人员开始分发手环给排队的表迷，随后分批带领他们进入商场，搭手扶梯下楼到斯沃琪店面购表。整个过程秩序井然，没有出现推撞或拥挤的场面。

表迷鱼贯而入进到店面买表，整个过程秩序井然，没有出现推撞或拥挤的场面。（关俊威摄）

在队伍中排第三位的胡续耀（48岁，零售店经理）说，他星期五晚上约10时开始来排队，但现场有保安维持秩序，也允许他们自由走动，他还可以回到车上小憩片刻，直到清晨5时再回到队伍中。

“早上人潮比较多，但这次的安排比去年好得多，进入店面后也是一个个买表。”

与朋友一同漏夜排队的吴塔安（21岁）也说，去年斯沃琪推出联名表款时，他原本也打算买，但看到大批人潮挤在店门前面，就决定放弃了。“这次的队伍很有秩序，买表过程也很快。”

工作人员并未透露库存和发放手环的数量，但不足半小时就已发完手环，队伍中约有30人没有拿到手环无法购表，最终败兴而归。

斯沃琪去年3月与欧米茄（Omega）推出联名表款MoonSwatch时，大批表迷为了抢购新款手表拥堵在店外，有人因此晕倒，还有警员到场维持秩序。

斯沃琪这次与宝珀的联名表款采用的是SISTEM51自动机芯，而不是斯沃琪腕表一贯的由电池驱动。联名腕表系列有五款，分别以世界五大洋命名。每款腕表防水深度91米，均采用全新生物陶瓷颜色，配色灵感来自特定海洋中原生的裸鳃类动物。