陈钦亮获准售卖竞选海报 两小时内筹560元善款

总统选举参选人陈钦亮星期六（9月9日）早上9时到勿洛熟食中心售卖竞选海报和传单，不到两小时就筹集560元善款。之后，他还乘搭地铁，亲自把所得捐出。

到场帮忙的包括人民力量党秘书长吴明盛和和人民之声秘书长林鼎。

30张在总统选举中使用过的竞选海报，各以10元出售；若要陈钦亮的亲笔签名则多收10元。小型和迷你型的签名海报是10元。公众也欢迎为慈善乐捐。

据观察，对海报感兴趣的除了有陈钦亮的支持者，还有许多未到投票年龄的青年。也有许多公众上前和陈钦亮打招呼并与他合照。

许多未到投票年龄的青年也对总统参选人陈钦亮（坐着）的竞选海报感兴趣，星期六一早特地前来购买。（李庚洧摄）

职总英康前总裁陈钦亮接受媒体访问时指出，他已事先向选举局和警方查询，他们都说售卖海报没问题。

还有近300张海报 打算到全岛其他地方出售

他指出，公众和支持者对海报的反应热烈，令他感到鼓舞。他目前还有近300张海报，接下来打算到全岛其他地方出售，并把善款捐给不同的慈善机构。

“我很高兴很多人能认得出我、告诉我他们投给我一票，并且感谢我站出来参选。”

陈钦亮在本届总统选举中获得13.88%选票。

之后，陈钦亮乘搭地铁从勿洛到杨厝港站，亲自把善款带到位于杨厝港巴士转换站的全国交通工友联合会（NTWU）食堂的马来档口。

陈钦亮说，这个食堂靠近他的住家，在光顾这个马来档口时，曾看到摊位前摆放回教堂和慈善机构的捐款箱，因此决定把这次所得的善款捐给他们。

陈钦亮抵达后发现这个马来摊位已经停业，但前摊主阿都拉曼（Abdul Rahman，47岁）刚好在场。陈钦亮便把560元交给阿都拉曼，让他把善款带到新加坡回教传教协会去。

阿都拉曼说，这是他在摊位摆放捐款箱以来收到的最大一笔捐款，也对陈钦亮的捐款表示感激。他会在星期六下午把善款拿去协会捐赠，并会拍照发给陈钦亮。