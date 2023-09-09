客厅失火 八旬伯头包湿毛巾躲厨房

疑插头故障起火，客厅陷入火海，八旬风水师逃不出去，躲在厨房用湿毛巾包裹头部，等待救援。

这起火患发生在星期五（9月8日）晚上10时许，地点是宏茂桥一道第305座组屋二楼的一间五房式单位。

记者走访现场时，组屋楼梯口和电梯内弥漫着烧焦味，地上残留灰渍，涉事单位的部分外墙被熏黑。

屋主沈先生（80多岁，风水师）受访时指出，当时在房内睡觉，迷迷糊糊中被一股烟味呛醒。“我走出客厅，到处都是烟，客厅也已经烧起来了。”

眼见火势失控，无法从大门逃出，沈先生跑向厨房，抓了浴巾，沾湿后包裹头部，躲在厨房等待救援。

“过了一段时间后，我听到门口有动静，知道有人来救我，我才拼命往外跑。”

跑到客厅时，民防人员刚好破门而入，助他逃离现场。

据观察，失火处相信是门口墙上的插头处，墙面和壁橱都被烧毁，天花板也被熏黑。

附近居民陈先生（65岁，自雇人士）受访时说，事发时他在床上休息，听到嘈杂声出门查看，才发现发生火患。

六楼居民严先生（85岁，退休人士）在睡梦中听见敲门声，当时走廊充斥着浓烟，随后在民防人员的协助下疏散到楼下。

民防部队受询时证实，用一支水枪扑灭火势，并救出受困住户。民防和警方疏散40名受影响的居民，两人吸入浓烟但拒绝送院，事件中无人受伤，起火原因还在调查中。