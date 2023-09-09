大型家具挡道 住户屡劝不移

邻居申诉，二楼住户将家具摆在走廊，光是木制长椅就占了半个走道空间。市镇会屡次发出移除通知，住户共接到三次通知和警告后，才肯移走家具。

这起事件发生在后港8道第542座组屋的二楼。

当地居民之前曾向STOMP网站申诉，指有邻居在走廊上摆放多个大型家具，不仅阻碍走道，也有安全隐患。

记者上个月走访时发现，该层一共有四家住户，涉事家庭就住在靠近电梯的单位，但无人应门。

据观察，涉事居民除了在自家门前摆放桌椅，还在走廊放了三个鞋架、四张木制沙发、一个晒衣架、以及大量杂物。

同层邻居吉米（45岁，工程师）受访说，他住在这里约10年，邻居向来并无囤积杂物的恶习。

“一直到今年初才这样，东西越摆越多，我们担心若发生意外，会影响逃生和救人速度。”

住了逾30年的邱女士（67岁，家庭主妇）则说，涉事邻居在今年农历新年期间，开始把木制沙发移至走廊，导致她每次推脚踏车路过时，都因走廊没有足够空间而只能艰难通过，结果有一次不慎扭伤脚。

“我的姐姐也行动不便，需要有人扶她走路。新年时姐姐来找我时，由于走道只够一人通行，她的儿子无法在她身边扶她。另外，虽然我家旁边就有楼梯，但火患发生时，只剩下一个逃生出口，也是很危险的。”

市镇会：发出最后警告后才清理 走廊已通畅

前后共接到三次通知和警告，住户才接受当局帮忙。

负责该区的宏茂桥市镇会受询表示，当局在今年5月31日开始注意到上述情况，之后多次走访涉事居民的住家，出于安全考量，建议他们移除私人物品。

然而，市镇会每次走访都无法联系上涉事居民，因此，当局已于6月9日和7月14日向对方发出书面通知，且在8月15日发出最后警告，勒令他们一周内移除所有物品。

市镇会最终在8月21日协助居民移除走廊上的物品，如今走廊已畅通无阻。