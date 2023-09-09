李总理：胡赐道对金融界的影响历久不衰

曾与已故前财政部长胡赐道博士共事多年的李显龙总理，星期六（9月9日）发文悼念这名“亲密的同事和朋友”，并感谢他在金融界留下了历久不衰的影响。

李总理和胡赐道同在1984年步入政坛，李总理在脸书贴文说：“从一开始，我们就密切地合作，我们在贸工部和财政部，管理新加坡的经济和国家财务。我将永远铭记他明智的忠告、强大的管理才能，以及对新加坡人深切的关怀。”

李总理认为，胡赐道在金融领域留下了深刻的足迹，历久不衰，包括在财政部、新加坡金融管理局和新加坡政府投资公司。

胡赐道1985年出任我国财政部长，直到2001年离开政坛，前后长达16年，是我国任期最长的财政部长。

在掌管财政部期间，李总理说，胡赐道负责的其中一个关键政策，是在1994年推出消费税制，让新加坡得以降低个人所得税和企业税。当时其他国家都调整所得税和企业税，影响了我国的国际竞争力。

他说，落实消费税制，为政府创造了一个富有韧性的收入来源，而随着政府开支需求增加，这个收入来源也越显重要。在征税的同时，胡赐道推出了完善的配套，协助家庭和企业应付开支，这为政府往后的援助配套提供了原型。

胡赐道星期五（9月8日）上午逝世，享寿96岁。他的私人家庭葬礼将在星期天（10日）下午于万礼火化场举行。