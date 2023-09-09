尽心为华文教育耕耘 八名教师获颁全国杰出华文教师奖

华文教师尽心尽力，使用不同的教学法，激发学生对华文学习的兴趣。八名教师凭着对教育的热忱，在华文教学路上坚持不懈，获颁第26届全国杰出华文教师奖。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期六（9月9日）下午出席颁奖礼时肯定教师们的努力，并对学生的学习和成长发挥积极的影响力。

她说，许多人关注华文教育，经常会有读者投函《联合早报》言论版和交流站，表达不同的看法。母语学习最关键的是培养学生的兴趣，鼓励他们多加使用。华文教师为此尽心尽力，使用不同的教学法，让学生乐学华文，并在生活中多用华文。

但学习母语不能单靠课堂学习，学生在课堂外应多听、多说、多读、多写，增强运用母语的信心。教育部最近宣布明年更新小学母语课程教材，通过更多科技教材和有趣的学习方式，鼓励学生在课外自发学习、使用母语。

她也指出，早报校园也是学生学习华文的重要资源。今年，早报校园推出“大头条进校园”栏目，与教育部和八所小学合作，把新闻带进校园。华文学习与生活息息相关，这将有助学生乐学华文。

全国杰出华文教师奖由《联合早报》和早报校园联办，旨在肯定华文教师对华文教学所作出的贡献。主办方今年收到913份提名，提名420名来自151所中小学、初级学院和高中的教师。

协办机构包括新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会。全国杰出华文教师奖由慈善机构陈江和基金会赞助。

第26届全国杰出华文教师奖得奖者是：

董亚茹（圣婴女子小学（大巴窑））

梁桂平（辅廉小学）

陈碧诗（正华小学）

胡容儀（联华小学）

陈嘉豪（南侨中学）

陈利婷（美华中学）

颜小芳（淡滨尼美廉初级学院）

张建平（国家初级学院）

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