新英建立战略伙伴关系 将完成双边投资条约谈判

李显龙总理和英国首相苏纳克在印度新德里会晤并发表联合声明，将新加坡和英国的关系提升为战略伙伴关系，两国接下来也将完成一项双边投资条约的谈判。

两名领导人在新德里出席二十国集团（G20）领导人峰会。

根据我国外交部星期六（9月9日）发的文告，新英战略伙伴关系有五大支柱，即经济合作；国防、安全、情报和外交政策合作；气候、可持续发展、绿色经济和能源合作；研究、科学、创新和科技合作；以及公共部门合作。

经济合作方面，联合声明提到，新英两国将就一项“现代化和强有力”的双边投资条约完成谈判，保护和促进两国之间的投资。

英国首相办公室同天较早也发文告说，这是英国脱欧以来谈判的首个双边投资条约。“这将给予新加坡企业更多信心投资英国，反之亦然，有助于创造就业机会和促进两国经济增长。”

文告也说，新英之间的贸易额达210亿英镑（约357亿新元），占英国在东南亚贸易总额的40%。新英去年也签署数码经济协定，帮助两国企业抓住新贸易机会。

新英领导人联合声明中有关经济合作的部分提到，两国将加强在贸易、投资和金融等传统领域的合作，探索数码贸易和数码经济的新领域，并共同采取措施确保两国经济更具韧性。

联合声明指出，这份声明“宣告新英关系进入新时代，为两国人民合作与加强联结催生机会，实现两国的共同和平、稳定与繁荣。”

这是苏纳克2022年10月任相后，首次同李总理进行双边会议。