刑事律师协会会长陈其玉逝世 终年51岁

刑事律师协会会长、资深刑事律师陈其玉早前中风入院，星期五（9月8日）傍晚因病情恶化与世长辞，终年51岁。

陈其玉是已故华社贤达兼社区领袖陈序传律师的幺子，出身律师世家，自小就受双语教育，继承父亲衣钵。已故的哥哥陈其亮也是律师。

根据资料，陈其玉毕业于牛津大学，曾担任八年的总检察署副检察官，有两位哥哥、一位姐姐，与妻子育有两男一女。

陈其玉一家常年活跃于海南社团。陈序传担任海南陈氏公会会长多年，也当过新加坡海南会馆会长；陈其亮生前是海南陈氏公会副会长，而陈其玉担任该公会法律顾问。

海南陈氏公会会长陈嘉兆受访时形容，陈其玉是个乐于助人、不摆架子且友善的律师，12年来，每当公会需要他处理法律文件或咨询，他总会义不容辞协助。“他今年2月中风昏迷，没想到病情急转直下。他和哥哥都早逝，令我们相当悲痛和惋惜，希望他的家人能度过这段困难时期。”

刑事律师协会前会长、柯吴律师事务所律师苏呢尔（Sunil Sudheesan）说，陈其玉平日沉默寡言、不苟言笑，但勤奋认真对待工作，并且对法律充满热情。

苏呢尔说，陈其玉接替他担任主席职务后，努力带领协会走向新篇章，但不幸患病。“后来得知他因病去世的消息时，我们的心都碎了。这无疑是业内又一次重大的损失。”

赢必胜法律事务所律师陈俊良说，陈其玉为人谦逊，深受同行尊敬。“他拥有出色的法律思维，是刑法领域的杰出律师。他的离去是个损失，我们将缅怀他。”

陈其玉的灵堂设在淡滨尼连路的新加坡礼仪坊（Singapore Funeral Parlour），灵柩于星期二（12日）下午3时30分出殡，葬于蔡厝港华人坟场。