搭新航未获知邻座有辅助犬 夫妇要求全额退款

新西兰一对夫妇购买新航优选经济舱，从法国巴黎飞往新加坡，但旅程却被邻座乘客带上飞机的狗儿破坏，两人向新航提出退款要求。

吉尔·普雷斯（Gill Press）和丈夫华伦（Warren）6月买了从巴黎飞往新加坡的13小时航班机票，为了更舒适的空间，两人买了新航的优选经济舱，没想到登机后却发现有一只狗儿坐在他们旁边。

吉尔告诉新西兰媒体Stuff：“我听到沉重的鼻息，以为是丈夫手机，低头一看才发现是一只狗在呼吸。”

吉尔也听到狗儿主人称自己会感到焦虑，把狗带在身边，有助于舒缓焦虑症状。

声称狗儿机上频放屁 气味让人难忍受

两人随即要求换座位，但机组人员却表示仅剩经济舱后部有座位可换，他们不想降舱，最后选择留在原位。吉尓说，狗儿在机上频频放屁，气味让人难以忍受，加上狗的体型太大，头也就塞到了丈夫脚下。由于丈夫穿的是及膝短裤，狗唾液都留在了他的小腿上。

在再次请求下，机组人员随后把他们换到了本是为工作人员保留的经济舱前排座位。

吉尔下机前投诉了一番，被告知新航将会联系他们，但等了一周还是没有消息。她再次投诉，新航却提供了200新元礼券。吉尔说，由于200元礼券无法弥补优选经济舱和经济舱的座位差价，她拒绝收下礼券。

三周后，新航再次提供价值320新元的旅行用券，吉尔这时表示 ，只有全额退款才能让他们满意。

新航表示歉意

根据Stuff在星期五（9月8日）的报道，新航发言人对夫妇表示了歉意，并重申“对任何不便或困扰表示歉意”。发言人也为没在登机前告知邻座乘客有狗儿随行而表示歉意，并表示将与机场团队合作，确保今后不会再发生这种疏忽。

“在乘客因坐在狗儿旁边要求换座位，新航将在空间允许的情况下协助重新安排。”

新航从2023年4月1日起不再允许“情感支持犬”搭乘其航班，不过在这个日期之前提出要求并提交所需文件的乘客，仍能携带情感支持犬上机。根据新航网站，新航继续允许导盲犬等经过培训的辅助犬登机。