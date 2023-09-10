芽笼城市购物中心前老树倒下 四辆车被砸

（视频由读者提供）

芽笼城市购物中心（City Plaza）前一棵高约20米的老树，中午时分在雨中朝繁忙的十字路口倒下。四辆停在交通灯前的车子被树干砸中，蒙受不同程度损坏，交通一度受阻。

这起事故件发生在星期天（9月10日）中午12时50分左右，地点是城市购物中心外，丹戎加东路和芽笼路交界处。粗大的树干横跨购物中心前的人行步道、通往芽笼的支路，以及通往巴耶利峇中心（PLQ）的两条车道。

事发时，四辆车子正在路口的交通灯前停下，结果都被树干砸中，其中小型罗厘损坏情况较为严重，车头挡风玻璃以及车顶受损。据现场所见，粗大的树干落在驾驶座后方不到一尺的车斗上，罗厘位置只要稍偏一些，司机就很可能直接被树干砸伤。

另一辆宝马休旅车和丰田七人座轿车的车顶受不同程度影响。两者除了被树干砸到之外，也遭被树干压断的路灯击中。

陆交局事发后发文提醒公众相关路段受阻情况：

颜姓店员（25岁）受访时说，事发时他正在店里。突然听见有人尖叫和一声巨响。“我马上就听人说大树倒下，有人还看到一名男子被民防人员用担架抬上救护车。”

另一谢姓店员（40岁）说，这里周末本来就人很多，还好看起来无人受伤。“周末这里有不少女佣聚集，人流量特别多，刚才我看见所有人都一股脑冲向树倒的方向，还有人在尖叫。”

据了解，道路的清理工作从约下午1时开始，直至4时30分左右，民防人员依然在场进行拖车和清理树干。

新加坡民防部队回复《联合早报》问询时说，星期天（10日）下午12时55分左右，民防部队接到丹戎加东路发生事故，需要协助的通报。民防部队到场后发现有一人受了轻伤，但他拒绝送院。

有关当局回答《联合早报》询问时说，这棵树属城市购物中心私人管理。车主则也表示被告知如有保险等需要，须向城市购物中心了解详情。本报目前已联系城市购物中心。