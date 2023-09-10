李总理：须加强推动多边机构的更新与改革

多边主义虽被削弱，但仍存在，只要有领导力和意志，各国就能应对当今挑战。李显龙总理认为，要维护多边主义，须优先更新现有多边机构的任务和规则，因为这些机构过去七十年一直是世界增长和发展的基石。

在印度新德里召开的二十国集团（G20）领导人峰会进入第二天，李总理在题为“同一个未来”的第三场也是最后一场全体会议发言时说，多边主义如今承受压力。尽管如此，各国今年3月在联合国海洋法公约（UNCLOS）下，达成一项有关国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用的新协议。这让我们有理由感到谨慎乐观——多边主义虽受到削弱，但仍存在。

李总理提出两个更新现有多边机构的例子。一是维护世界贸易组织所体现的以规则为基础的多边贸易体系。世贸组织仍是确保各国共同增长，以及供应链有效和具韧性的最佳保障。二是改革国际金融结构，应对可持续发展和保护全球公域的挑战。

李总理强调，世贸组织规则须跟上数码转型的步伐，与现代经济保持相关，以及加强集体食品和能源安全，而世贸组织也在部长级会议上积极工作。

我国因此敦促G20在这方面提供强劲动力，推动世贸组织改革的谈判，尤其是尽快恢复一个正常运作的争端解决机制。

新加坡也大力支持印度任G20轮值主席国期间，在研究多边开发银行改革方面所做的努力，并期待在今年10月收到G20独立专家组有关加强多边开发银行的报告第二卷。

多边开发银行包括世界银行、亚洲开发银行等，为发展中国家的经济和社会发展提供资金和技术援助。

李总理说，融资需求非常紧迫且规模巨大，须鼓励多边开发银行更好和更有效地利用它们的资产负债表（balance sheets）来履行任务。“此外，我们需要新的创新方式来扩大和调动私人领域的发展资金 ，以补充和放大公共资金的影响。这需要所有人齐心协力。”

李总理总结时说，要应对发展挑战，迫切需要G20在重振多边主义方面发挥领导作用。新加坡将一如既往，尽最大努力，以个人和集体的方式贡献我们的一份力量。