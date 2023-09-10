成都来新客机引擎失火 紧急降落樟宜机场

一架从中国成都飞来新加坡的客机的引擎失火，在樟宜机场紧急降落。火势迅速扑灭，机上所有人员都安全疏散，其中九名乘客受轻伤。机场一度关闭第三跑道。

涉及事故的是中国国际航空公司CA403班机，从成都天府国际机场起飞。樟宜机场网站资料显示，客机的原定抵境时间为星期天（9月10日）下午3时50分。

根据专门报道航空新闻的AviationSource News网站，CA403班机在接近新加坡时，航线似乎出现一些变化，接着便在下午4时左右向机场空管人员发出7700紧急代码，表示遇到紧急状况。

客机约4时15分安全地在机场第三跑道降落。樟宜机场过后在脸书贴文发布消息，指客机的左引擎失火，客机前端和厕所冒出烟雾。

新加坡民航局发文告说，火势被迅速扑灭，九名机组人员和146名乘客安全疏散。其中有九名乘客受轻伤，他们吸入了烟雾或在疏散时擦伤，事后接受了治疗。中国国际航空和樟宜机场集团过后也为机组人员和乘客提供所需的协助。

文告说，樟宜机场在事发后暂时关闭了第三跑道，有一架客机因而必须改道，转而在印度尼西亚的峇厘岛降落。

引擎失火的客机于傍晚6时被拖走，当局检查了第三跑道后，在晚上7时左右重新开放跑道。

据了解，出事客机是一架空中客车（Airbus）A320neo系列客机，于2018年12月交付给中国国际航空，投入服务不到五年时间。