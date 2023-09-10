肃毒局与警方突击多个夜间场所 逮捕四人 最小19岁

中央肃毒局联合警察部队突击了如切、滨海湾、武吉士的夜间场所，逮捕四名涉毒者，其中年龄最小的19岁。

中央肃毒局星期日（9月10日）发文告说，为打击非法活动，肃毒局联合新加坡警察部队，于9月7日至10日，展开突击行动。

根据文告，一共有三名新加坡籍男子和一名外国女子因涉毒被逮捕，最年轻者仅19岁。当局起获了三克冰毒、98克俗称克他命的氯胺酮（Ketamine）、46克爱它死药丸、60克怀疑含有受管制药物的粉状物质。

在9月7日晚上，肃毒人员和警方人员突击了如切附近的夜间场所，有约20人受查。一名肃毒人员观察到一名29岁的外国女子稍早离开了夜间场所，并在附近的露天停车场逮捕了她，从她身上搜出一克的氯胺酮。

在同一晚的后续行动中，肃毒人员在德明路逮捕一名涉毒的26岁新加坡籍男子，并从他的车辆中起获三克冰毒、46克爱它死药丸、90克氯胺酮、60克怀疑含有受管制药物的粉状物质。肃毒人员也在贝当路（Petain Road）逮捕了涉毒的53岁新加坡籍男子，并从他身上起获七克氯胺酮。

在9月9日至10日，肃毒人员和警方人员也突击了滨海湾和武吉士的夜间场所，有超过90人受查。肃毒人员也逮捕一名涉毒的19岁新加坡籍男子。

针对所有嫌犯的调查仍在进行。