李总理：战略立场矛盾非一场会议能解决 新加坡须接受大环境和寻找合作可能

国家在基本战略立场上的矛盾加深，这不是一场会议能够解决的，我国只能接受这个大环境，并在大环境中寻找合作可能，默默耕耘、走出一条路。

在印度新德里举行的二十国集团（G20）领导人峰会星期天（9月10日）落幕。应邀出席峰会的李总理结束访问前接受随行新加坡媒体采访，谈此次峰会对多边主义和国际合作的影响。

他说，当大国之间关系紧张时，多边合作必然会受影响，因为多边合作的基础是各方有机会合作共赢的。然而，如果不存在信任或善意，或彼此有冲突，国与国之间就不会想要实现双赢，而是要我赢你输，这就很难进行多边合作。

李总理说：“当我们抽象谈论多边合作，所有人会说，何不想办法做到这点？但如果谈到实际项目，如改革世界贸易组织或世界银行和国际货币基金组织，大家都同意须要改革，但对具体如何改革却没有太多共识。这就成了一个问题。”

李总理说，在这样的环境中，首先必须尝试维护现有的多边框架，不要进一步削弱它。再来就是，如果无法让所有人都参与进来，或许能与志同道合的人以较小组的形式合作，退而求其次，试图取得进展。

他强调，新加坡更希望有一个适合所有人的大框架，但我们无法做到这一点。因此，在这样的环境里，我们尽力结交朋友，通过双边接触，看能做些什么。

他举例，我国与欧盟的合作范围相当完整，有自由贸易协定、数码伙伴关系协定，还有其他科学和文化合作。

我国与英国的关系也刚提升为战略伙伴关系。李总理说，英国对人工智能治理感兴趣，我国也是，因此将与他们一同讨论。

李总理以华语作答时也强调我国只能接受大环境，在大环境中寻找具体合作的可能。这可能包括人工智能、加密货币、多边机构改革、科技合作等，我们至少要分辨出这些课题并开始研究。

他说：“即使大环境不准许我们做很大胆的尝试，至少我们知道，以后，环境改善之后，在这些方面可以快步走。国际合作是这样的，不是每一次合作都能够有很显著、很突出的效果，但是你必须默默耕耘，慢慢一步一步地走出一条路。”