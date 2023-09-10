李总理：G20联合声明虽全面 推进实质合作需时间

二十国集团领导人在新德里峰会通过的联合声明，涵盖许多课题，也提出解决这些课题的原则。然而，在当前不确定和紧张的国际环境中，李显龙总理认为实质合作要取得进展，需要很多时间。

李总理星期天（9月10日）总结在印度新德里出席二十国集团（G20）领导人峰会的行程并接受随行新加坡媒体采访时说，印度身为G20轮值主席国的工作非常艰难。

“国际环境充满不确定因素，紧张关系存在，中美关系是一个，俄罗斯和乌克兰又是另一个问题。因此，印度得非常努力聚合所有不同部分，就合作事项取得各国同意，尤其是就乌克兰局势要说些什么。”

印度总理莫迪在G20峰会第一天就宣布联合声明已通过。在有关乌克兰战争的部分，联合声明呼吁停止军事破坏或对基础设施的其他攻击，但没有点名谴责俄罗斯。

李总理受访时说，去年有一个大家都接受的措辞，今年却不被接受，因此得再次谈判。他们最终想出了另一套措辞，得以发表联合声明。

李总理认为，联合声明的内容全面，涵盖许多我们必须关注也希望合作的课题，不论是人工智能、多边发展机构的改革，或发展中国家关心的课题。联合声明也提出解决这些课题的原则。

然而他指出，具体详情，即合作的实质内容，要在当前环境取得进展，需要很多时间。

关于中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京缺席本届G20峰会，李总理表示不知道两人未能赴会的理由，但很显然的，他们若能出席会更好。

他说：“如美国总统拜登所说，习主席若能来会更好，但他没能赴会。尽管如此，讨论继续进行。中国总理李强也在峰会上。”

李总理也谈到他在G20峰会期间举行的双边会议。他说，在双边讨论中，双方首先对具体合作项目感兴趣，其次是交换意见。新方想了解对方对本区域的看法，对方则想获得我国对世界局势的观点，包括如何看待与中国的关系、紧张关系如何影响东南亚，延伸至我们如何在这个环境中维系同其他国家的关系。

他形容这些都是非常有价值的接触，严格来说不是峰会议程，但是一个非正式会面、感受对方情绪和信心的机会。这无法通过线上会晤做到。

李总理在峰会第一天就首次同英国首相苏纳克举行双边会晤，将新英关系提升为战略伙伴关系。

李总理会见欧盟委员会主席冯德莱恩

李总理星期天会见欧盟委员会主席冯德莱恩。两人再次肯定了新加坡与欧盟之间的友好关系，并乐见最近启动的欧盟—新加坡数码贸易协定谈判。协定将进一步加强双方在数码领域的双边合作。

李显龙总理（左）会见欧盟委员会主席冯德莱恩。两人对最近启动的欧盟—新加坡数码贸易协定谈判表示乐见。（通讯及新闻部提供）

李总理和冯德莱恩还就全球地缘政治前景交换意见，并重申了维护以规则为基础的多边秩序的重要性。