星期一开盘可关注的股票

美国科技股重拾涨势，但因为投资者等待8月份的通货膨胀数据，交易谨慎限制了涨幅。上星期五（9月8日）的美国股市有不同幅度的上涨，道琼斯工业指数起0.22％、标准普尔500指数上扬0.14%，而纳斯达克指数则微起0.09％。

受到美国大型科技股疲软影响，本地股市上星期五的表现不佳，新加坡海峡时报指数闭市下跌18.84点或0.58％，收报3207.75点。

星期一（11日）已经开市的日本和韩国都高开，日本股市起0.33%，韩国上扬0.13%，而澳大利亚则下滑0.20%。

以下是星期一可关注的股票：

* 翱兰集团（Olam Group）星期一开盘前要求暂停交易待发布消息。有消息指，尼日利亚国家安全局正对集团和旗下子公司涉及数10亿奈拉外汇欺诈展开调查。

* 膳盟食品（SunMoon Food）星期天（10日）宣布，与中国的晓麦国际控股集团（Xiaomai International Holdings Group）签署合作框架协议，探索即食产品行业、水果出口和动物蛋白进口的商机，扩大产品组合和销售网络。

* Falcon能源（Falcon Energy）上星期五披露，公司已经在2018年的破产、重组与解散法（Insolvency, Restructuring and Dissolution Act）下，向高等法院提交债务延期偿付令（moratorium）的申请。

* 星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）宣布，上星期五起终止10亿元的多元货币中期票据计划。