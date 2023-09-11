客机引擎失火紧急降落 中国国航：初步判断发动机故障

中国成都飞往新加坡的客机引擎失火，紧急降落樟宜机场，中国国际航空公司初步判断是发动机机械故障所引发。

中国国际航空公司星期一（9月11日）凌晨在官方微博发贴文说，公司对星期天（10日）一架从中国成都飞往新加坡的客机引擎失火的初步判断是发动机机械故障所引发。

国航也说，公司正在做进一步调查。另外，面对突发情况，机组人员按照程序妥善处置，机上旅客积极配合，顺利完成紧急撤离。在樟宜机场的协助下，公司也已做好旅客安置工作。

国航对受影响的旅客，深表歉意，并感谢社会各界的支持。

据报道，涉及事故的国航CA403班机，星期天早上从成都天府国际机场起飞，下午约4时15分在樟宜机场第三跑道降落。机场网站资料显示，客机原定抵境时间为下午3时50分。

樟宜机场星期天在脸书贴文发布消息指客机的左引擎失火，客机前端和厕所冒出烟雾。

新加坡民航局发文告说，火势被迅速扑灭，九名机组人员和146名乘客安全疏散。其中有九名乘客受轻伤，他们吸入了烟雾或在疏散时擦伤，事后接受了治疗。

文告说，樟宜机场在事发后暂时关闭了第三跑道，有一架客机因而必须改道，转而在印度尼西亚的峇厘岛降落。

引擎失火的客机于星期天傍晚6时被拖走，当局检查了第三跑道后，在晚上7时左右重新开放跑道。

据了解，出事客机是一架空中客车（Airbus）A320neo系列客机，于2018年12月交付给中国国际航空，投入服务不到五年时间。