30岁斯里兰卡男子被控谋杀妻子 还押一周助查

被指在加东的酒店客房内一刀砍死妻子，30岁男子星期一（9月11日）早上被控谋杀罪。他通过视讯面控后，被令还押在中央警署一周协助调查。

斯里兰卡籍男子伊珊（Eshan Tharaka Koottage）面对一项谋杀的控状，指他于9月9日上午10时45分至下午4时42分，在东海岸路88号的加东智选假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Katong）谋杀一名32岁女子迪亚温娜格（Diyawinnage Sewwandi Maduka Kumari）。

穿着白色长袖上衣的被告被还押在中央警署，他通过视讯面控，目前没有代表律师。

控方向法官要求还押被告在中央警署一周，以让警方继续搜集证据和带被告重返案发现场调查。

据《联合早报》之前报道，加东智选假日酒店九楼一间客房上周六（9日）发生命案。一对夫妇疑在客房内起争执，30岁男子涉一刀砍死32岁妻子，之后更衣离开客房，下午约5时零5分走进马林百列邻里警局自首。

警方接获通报赶到酒店后，发现女子倒卧在客房内，身上还带有一处刀伤，她当场被宣告死亡。警员也在客房内找到一把相信用来行凶的染血刀子。涉案男子在马林百列邻里警局被捕，星期一被控上庭。

被告要求联络斯里兰卡驻新最高专员公署 控方反对

被告通过翻译员向法官指出，他想与斯里兰卡驻新加坡最高专员公署通话，也要求法院为他聘请一名律师。

控方指出，由于案件调查还在进行中，被告不允许与任何人联络。法官最终批准法控方的申请，下令还押被告在中央警署一周。

在面控的过程中，被告并没有直视视讯镜头，他低着头，双眼则一直不停左右晃动。

案展9月18日过堂。

谋杀罪名若成立，被告可被判死刑。

据了解，这起案件中的夫妇都来自斯里兰卡。两人据知在9月8日抵达新加坡，住进事发酒店，没想到隔天却发生命案。