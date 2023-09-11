向关税局申请准证作不实申报 公司董事被罚3万元

向关税局申报时提供不实资料，货运代理公司董事遭罚款3万元。

新加坡关税局星期一（11日）发文告说，被控的货运代理公司董事张伟荣（49岁）提供不实资料给申报代理，导致后者申请准证时作出不实申报，上星期五（8日）被控上法庭。

张伟荣事发时是“ADC”货运公司董事，他目前面对两条控状，还有四项交由法官下判时一并考虑，他认罪后被罚款3万元。

关税局于2022年7月对“ADC”货运公司进行调查，在此之前，新加坡移民与关卡局执法人员曾在该公司从阿联酋进口的两个集装箱中发现漏税香烟。

这两个集装箱内物品被申报为发光二极管（LED）灯具，但执法人员却在其中起获了漏税香烟8万3999条。

调查显示，张伟荣被一名不知名人士雇佣，接收从阿联酋进口的货物，将货物从原始进口集装箱重新包装，置入另一新的集装箱中，然后安排将货物转运到英国。

尽管张伟荣怀疑这名不知名人士可能涉及香烟走私活动，但他继续为这名客户提供服务以从中牟利。

根据关税法令，任何错误申报、提供不实或不完整资料者，若罪成可面对高达1万元或等同于漏税金额的罚款（以较大金额为准），或监禁长达12个月，或两者兼施。

关税局强调我国不会容忍港口和物流设施被用于跨国走私活动，并将继续积极与本地机构和国际合作伙伴合作，以根除这类非法活动。